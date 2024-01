Sestri Levante (Genova) – Il 27 e 28 febbraio l’ex convento dell’Annunziata ospita un evento unico ideato per creare un ponte tra produttori, chef, ristoratori ed esperti del settore. Nasce infatti In-Gusto, l’evento creato da Veridea, azienda leader nel settore food service in Liguria per ispirare i professionisti del mondo ho.re.ca. (hotellerie, restaurant, cafè), per scoprire e sperimentare un’accurata selezione di prodotti gastronomici nazionali e internazionali, metterli a confronto,

«pensato per operatori del settore che vogliono conoscere le nuove tendenze, favorendo lo scambio di idee e il networking – spiega Andrea Dagna, ideatore di In-Gusto e amministratore delegato di Veridea srl -. Tutti i brand che parteciperanno sono stati accuratamente selezionati da Veridea in quarant’anni di esperienza nel mondo food».

Durante l’evento i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la varietà delle proposte selezionate ed effettuare ordini direttamente agli stand grazie al supporto del servizio ordine di Veridea. In-Gusto, inoltre, prevede momenti di formazione: nella due giorni sono previste conferenze sull’andamento del mercato internazionale e sulle nuove tendenze del settore gastronomico.

«Il lavoro dello chef prevede la costante ricerca di ingredienti innovativi e di materie prime selezionate che possano portare valore aggiunto ai propri piatti e alle proprie creazioni, oltreché soluzioni in supporto del proprio lavoro in cucina – prosegue Dagna – In-Gusto rappresenta dunque un’occasione di creare confronto e dibattito, con la presenza di chef ambassador che faranno assaggiare le rispettive creazioni per offrire spunti ed idee per il loro utilizzo».

Durante l’evento sono previsti anche show-cooking in collaborazione con la Federazione italiana Cuochi e la presentazione di proposte culinarie inedite che daranno ulteriore valore all’appuntamento.

«In-Gusto è un evento capace di dare valore a tutti gli operatori del settore liguri che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ad un evento che punta a diventare di riferimemto per i professionisti della ristorazione – aggiunge l’ideatore -. In-Gusto non sarà solo un’occasione di networking ma anche a soprattutto un momento esperienziale da vivere a 360 gradi».

Non casuale anche la scelta del luogo, Sestri Levante, e della location, l’ex convento dell’Annunziata. Gli organizzatori hanno scelto Sestri Levante perché proprio qui, da quasi quarant’anni, svolgono e sviluppano la loro attività.