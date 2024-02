La Spezia – Facciata di palazzo civico illuminata in blu e striscione “Stop alle bombe sui civili”. Così il Comune celebra la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Il Comune della Spezia aderisce all’iniziativa per chiedere il blocco di tutte le guerre ed in particolare di quelle, come quella che vede Israele invasore della Palestina, in cui vittime civili inermi pagano il prezzo di un conflitto di cui non sono responsabili.

La civica amministrazione spezzina aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per conservare la memoria dei conflitti del passato e per richiamare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati.

La Giornata di quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale.

L’Amministrazione Comunale quindi ha raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, illuminando di blu nella serata del 1° febbraio la facciata di Palazzo Civico ed esporrà lo striscione ” stop alle bombe sui civili”, come appello alla collettività e alla comunità internazionale affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali, che già esistono per la protezione dei civili, vengano estesi, attuati e rispettati.