Il campo di alta pressione anticiclonica ben saldo sulla penisola iberica garantisce la difesa dell’Italia e della Liguria dalle perturbazioni atlantiche ma lascia filtrare correnti umide che sono responsabili dell’aumento temporaneo della nuvolosità sulla nostra regione.

Già da domani è previsto il ritorno del sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 1 Febbraio 2024

Al mattino cieli diffusamente nuvolosi, in particolare sulla costa per la formazione di nubi basse sul Golfo Ligure; velato nell’interno con possibile formazione di nebbia e nubi basse su Scrivia, Stura e Vara.

Nel pomeriggio ed in serata sereno o poco nuvoloso nell’interno, nubi più compatte invece su costa ed estremo levante.

Venti con brezze deboli o al più moderate, in particolare tra Savonese e Genovesato ed estremo ponente.

Mare poco mosso.

Temperature in generale aumento nei valori minimi, in leggera diminuzione in quelli massimi.

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e massime tra +10/14°C

Nell’interno temperature minime tra -4/+6°C e massime tra +6/+12°C