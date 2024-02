Genova – “Cosa ci fanno tutte quelle auto in piazza Matteotti?” A domandarselo, ciclicamente, senza peraltro ottenere risposte, l’ex assessore al Traffico del Comune di Genova Arcangelo Merella che torna a postare sulla sua pagina Facebook immagini della piazza che dovrebbe far parte dello scenario incantato di uno dei palazzi più ammirati (e fotografati) della città.

L’ex assessore ironizza sulla situazione mostrando, a confronto, la foto di piazza Matteotti affollata di auto in sosta e quella di un’importante piazza di Vicenza dove le auto sono bandite da tempo e dove chi lavora arriva con i mezzi pubblici e non ha posteggi garantiti per esigenze da accertare.

L’ex assessore Arcangelo Merella “pungola” l’attuale Giunta comunale chiedendosi come sia possibile che nessuno veda lo scempio della piazza affollata di auto senza intervenire.