Genova – Ancora un Tir incastrato e ancora traffico in tilt per cercare di liberarlo. Ennesimo mezzo pesante in difficoltà, questa mattina, nel quartiere di Voltri dove un Tir è rimasto incastrato in via delle Fabbriche senza riuscire a procedere oltre.

L’allarme è scattato prima dell’alba e sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale che hanno cercato di assistere il conducente, cittadino straniero, probabilmente tradito dal solito GPS.

Dopo qualche consultazione si è deciso di bloccare il traffico nella zona e di far procedere il mezzo pesante a marcia indietro sino al primo slargo che potesse consentire la manovra.

Nel frattempo il traffico nella zona è andato in tilt e le proteste dei residenti si sono infiammate. In molti ricordano che nella via quasi ogni settimana arrivano mezzi non adatti al tipo di strada e comunque le manovre risultano pericolose e spesso bloccano il traffico.

I residenti chiedono maggiore presidio della polizia locale e mezzi di dissuasione che facciano comprendere ai trasportatori che la strada non è adatta a Tir e mezzi troppo grandi.

Solo pochi giorni fa era successo anche a Sant’Ilario, quartiere collinare Vip

(Foto di Archivio)