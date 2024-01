Genova – Ancora un Tir incastrato nelle strette vie delle zone collinari. Questa volta è successo nel quartiere super Vip di Sant’Ilario dove un mezzo pesante è arrivato chissà come ed è rimasto intrappolato.

I residenti della zona sono stati risvegliati dalle manovre disperate del camionista che ha tentato davvero di tutto pur di “uscire” dalla difficile situazione ma senza riuscirci.

Dopo aver chiamato le forze dell’ordine in molti sono scesi in strada per cercare di aiutare lo sfortunato protagonista di tanto trambusto.

Ancora una volta, a tradire il camionista, sarebbe stato il GPS e forse dalla chiusura totale (che proseguirà ancora) del casello di Genova Nervi in entrata verso levante. Una chiusura che costringe i trasportatori a lunghe e costose “deviazioni” per proseguire il viaggio verso l’autostradaA12 Genova – Livorno, in direzione della Toscana.

Il casello di ingresso più vicino, in direzione levante, è infatti quello di Recco mentre quello “prima” è quello di Genova Est ma costringe ad un “dietrofront” a 180 gradi e l’attraversamento della città in direzione opposta a quella che sarebbe necessaria, un particolare che spesso induce in errore i trasportatori.

(Foto di Archivio)