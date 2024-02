Genova – Una volpe a spasso per via Vesuvio, nel quartiere di Oregina. E’ successo questa mattina, prima dell’alba ed alcuni residenti che portavano a spasso il cane hanno incontrato l’animale che sembrava spaventato.

Probabilmente la volpe era solo a caccia di bocconcini tra spazzatura abbandonata ma poiché questa è la stagione degli accoppiamenti potrebbe anche essere che la volpe fosse in cerca di un compagno o di una compagna. Nella zona non è la prima volta che vengono avvistati questi animali che spesso frequentano le zone urbane per cercare cibo “facile”.

Nessuna preoccupazione e invece molta curiosità e l’animale ha passeggiato a lungo tra le auto prima di mettersi al sicuro tra la boscaglia.