Sanremo (Imperia) – Manca ormai soltanto un giorno all’inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus e che è in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, giorno della finalissima. Considerato uno degli eventi musicali più importanti e più longevi al mondo, è trasmesso in diretta televisiva, radiofonica e anche in Eurovisione. Nel corso dei decenni ha lanciato e ospitato cantanti e personaggi famosi in tutto il mondo, facendo conoscere canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Ma come è nata l’idea del Festival? E perché si tiene proprio a Sanremo?

Per rispondere a queste domande, si deve fare un salto indietro di quasi 80 anni. Immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il Comitato di Liberazione Nazionale incaricò il giovane sanremese ed ex partigiano, Amilcare Rambaldi, di formulare alcune idee che rilanciassero il turismo della zona, specialmente nei mesi invernali. Rambaldi nel 1931 aveva assistito al Festival partenopeo di canti, tradizioni e costumi che era stato organizzato negli ultimi giorni dell’anno al Casinò di Sanremo e propose quindi di organizzare un evento di lancio di canzoni italiane proprio nelle sale del Casinò.

L’idea non venne accolta con grande entusiasmo e fu inizialmente bocciata. Al tempo stesso nel 1948 e nel 1949 la stessa idea venne adottata dalla città di Viareggio che organizzò due edizioni e che, nonostante il loro discreto successo, decise di abbandonare il progetto. A quel punto, nel 1950, il gestore del Casinò di Sanremo, Pier Bussetti, si mise in contatto con Amilcare Rambaldi e insieme riuscirono ad organizzare l’evento a Sanremo. La prima edizione del Festival della canzone italiana si tenne il 29 gennaio del 1951 nella sale del Casinò di Sanremo, fu condotta da Nunzio Filogamo e fu vinta da Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori”.

Da qui la crescita sempre più esponenziale, fino al vero e proprio boom degli anni Sessanta. Dal 1955 il Festival venne trasmesso in diretta televisiva, mentre a partire dal 1977 venne organizzato al Teatro Ariston, dove si svolge tuttora.