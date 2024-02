Genova – Il servizio di Navebus dovrebbe diventare gratuito per under14 e over70 ma intanto triplica il prezzo del biglietto per gli utenti “comuni” e passa da 1,50 euro a 5 euro a tratta e con dubbi sulla “usabilità” del biglietto sul resto della rete AMT.

Non si placano le polemiche sui “problemi di comunicazione” dell’azienda dei trasporti pubblici genovese che, dopo il dietrofront sulla gratuità dei tratti cittadini dei Treni per gli abbonati under14 e over70 ha comunicato il passaggio da 1,50 a 5 euro del biglietto per la singola corsa.

La “scoperta” ha fatto infuriare gli affezionati del servizio che ora temono che il crollo degli utenti possa far sparire definitivamente un servizio molto apprezzato ma mai del tutto decollato per la mancanza di fermate intermedie tra Pegli e il Porto Antico e il mancato collegamento con Prà e oltre.

Il servizio di trasporto via nave, che sarebbe logico in una città che si affaccia sul mare, è sempre stato accompagnato da problemi e difficoltà, sia per l’imprevedibilità delle condizioni meteo marine che per gli investimenti che sarebbero necessari per realizzare linee più lunghe e stazioni intermedie.