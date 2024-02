Londra e tutto regno inglese in apprensione per re Carlo III cui è stato scoperto un tumore maligno durante gli esami per i problemi alla prostata. Il Re stesso ha chiesto di rendere pubblico il suo stato di salute ed il primo ministro inglese ha aggiunto che il cancro è stato scoperto “in tempo” e non ci sarebbero particolari rischi per il re appena insediato.

A creare allarme è soprattutto la decisione del principe Harry di rientrare in tutta fretta dagli Stati Uniti dove è ormai “esiliato” con la moglie dopo le note vicende che hanno visto il secondo genito del Re in rotta di collisione con tutta la casa reale.

La partenza repentina del principe, infatti, non lascia presagire nulla di buono per lo stato di salute del Re come la decisione di lasciare che il principe William, erede al trono, assuma i compiti istituzionali di rappresentanza mentre il Re si cura in ospedale.