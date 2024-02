Genova – Un menù green e sostenibile per le mense scolastiche del Comune di Genova che aderisce alla Green Food Week.

I 24mila bambini che mangiano nelle mense scolastiche cittadine riceveranno domani un menù con pasta al pesto sostenibile, hamburger vegetale, insalata verde e frutta fresca per valorizzare l’alimentazione a basso impatto ambientale

La decisione è del Comune di Genova, attraverso la Direzione di Area Scuola – Ristorazione Scolastica, che ha aderito alla terza edizione della Green Food Week, la Settimana della sostenibilità ambientale promossa dall’associazione Foodinsider tra il 5 e il 9 febbraio per valorizzare e diffondere una cultura alimentare rispettosa del pianeta.

Genova condivide i valori di salute e sostenibilità legati a questa iniziativa, coinvolgendo 24.000 bambini di tutte le scuole comunali, primarie e dell’infanzia, per invitarli a un consumo alimentare più consapevole e responsabile.

A questo scopo, giovedì 8 febbraio i servizi mensa proporranno ai piccoli allievi un menu ecologico costituito da pasta al pesto sostenibile, tradizionale e locale; hamburger vegetale a basso impatto ambientale e fonte proteica vegetale; insalata verde e frutta fresca biologici.

Al menu sostenibile si affiancheranno, in alcune sedi scolastiche del territorio, iniziative formative laboratoriali volte a sensibilizzare bambini e ragazzi sul rapporto tra alimentazione, salute e sfruttamento delle risorse naturali.

I laboratori si svolgeranno nei seguenti istituti: IC Terralba – scuole primarie Marconi e Solari; IC Rivarolo – scuola primaria De Amicis; IC Teglia – scuola primaria Morante; IC Sturla – scuola primaria Govi; IC Castelletto – scuola dell’infanzia Bertani; scuola dell’infanzia Fantasia di Sampierdarena; IC Sestri – scuola primaria Alfieri; IC San Giovanni Battista – scuola primaria; IC Voltri 1 – scuola dell’infanzia Da Corte e scuola primaria De Amicis.

La partecipazione alla Green Food Week è promossa dal Comune di Genova in collaborazione con le aziende della ristorazione scolastica.

«Un’alimentazione sana e sostenibile è un cardine della vita umana e una buona pratica che è importante coltivare fin da piccoli – dichiara l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni – Per questo abbiamo aderito con grande entusiasmo alla Green Food Week che rappresenta un’occasione importante di educazione e sensibilizzazione di bambini e famiglie a una cultura alimentare più attenta alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Un ringraziamento speciale a tutte le scuole e aziende della ristorazione scolastica che giovedì forniranno ai bimbi un menu speciale e sostenibile».

«Il consumo di prodotti locali e biologici aiuta a contrastare il riscaldamento globale e la desertificazione del suolo, aumentando biodiversità, produttività e capacità di rigenerazione del terreno – aggiunge l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – La Green Food Week è una bellissima iniziativa che applica il concetto di sostenibilità all’alimentazione, facendo riflettere bambini e famiglie sull’importanza di uno stile di vita sano e responsabile per la salute dell’individuo, della comunità e di tutto l’ecosistema».

Collegata a “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili organizzata ogni anno da Caterpillar e Rai Radio 2 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, la Green Food Week rappresenta un’occasione per servire nelle mense scolastiche piatti vegetali, privilegiando ingredienti biologici e locali.

L’obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare scuole e comunità locali alla riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo di acqua e suolo, valorizzando la dieta mediterranea e aumentando il consumo a tavola di ceci, fagioli e lenticchie: prodotti che secondo la Società Italiana di Pediatria dovrebbero comparire almeno quattro volte a settimana anche sulla tavola dei più piccoli.