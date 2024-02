Chiavari – Sono accusati di aver derubato diverse persone durante l’ultima Fiera di Sant’Antonio e di aver prelevato da un bancomat mille euro in contanti usando una tessera trovata in uno dei portafogli rubati. Una coppia di 36 e 44 anni è stata identificata e denunciata dai carabinieri al termine di indagini per una serie di furti con destrezza.

I due hanno precedenti specifici.