Genova – Ha aggredito e malmenato il datore di lavoro che lo aveva licenziato recentemente. Un 60enne è stato denunciato per minaccia e lesioni personali dai Carabinieri di Arenzano.

L’uomo, operaio, si era recato presso la ditta dove lavorava e dove era stato recentemente licenziato e al culmine di una lite con il suo ex datore di lavoro, lo ha minacciato di morte e lo ha colpito, causandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni in ospedale