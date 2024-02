Santa Margherita Ligure – Ha provocato un incidente che solo per un caso non ha causato feriti il 70enne trovato ubriaco al volante dai carabinieri intervenuti per verificare quanto avvenuto.

L’anziano automobilista è stato sottoposto al test che rivela il tasso di alcol nel sangue ed è stato trovato con un tasso alcolemico superiore di ben tre volte al limite previsto dalla Legge.

I militari intervenuti lo hanno quindi denunciato per guida in stato di abbrezza, gli hanno ritirato la patente e hanno fermato l’auto affidandola al proprietario.