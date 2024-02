Genova – Una nuova piattaforma “Bandi On Line” dedicata alle Famiglie ed ai privati Cittadini per districarsi meglio tra le offerte e opportunità a disposizione. Il servizio è stato sviluppato da Liguria Digitale in collaborazione con Filse. Al suo interno è stata attivata una sezione pensata e dedicata ai privati e alle famiglie: a partire da giovedì 15 febbraio tramite questo nuovo strumento si potrà presentare le domande per accedere al bando “Nidi Gratis”.

La presentazione delle domande sulla piattaforma potrà essere completata utilizzando qualunque dispositivo, da pc, tablet o smartphone, e si potrà anche seguire l’intero iter di approvazione e, successivamente, gestire le necessarie rendicontazioni presentando tutte le ricevute in formato digitale.

Per accedere alla nuova piattaforma, l’utente deve andare all’indirizzo https://bandifilse.regione.liguria.it/ e scegliere se continuare la procedura attraverso il proprio browser oppure installando il collegamento alla piattaforma sul proprio dispositivo, ritrovandone così l’icona sullo schermo del proprio device, per un accesso ancora più rapido e diretto.

Per accedere ai bandi, dopo essersi autenticati con Spid o Carta d’identità elettronica, basterà inserire la propria domanda attraverso una semplice e intuitiva procedura guidata che, una volta compilati tutti i campi necessari, si concluderà con l’invio telematico della domanda stessa. A quel punto l’utente potrà monitorare lo stato d’avanzamento della propria domanda, sempre collegandosi alla piattaforma, attraverso un’interfaccia grafica composta da vari step successivi, che si coloreranno di verde al procedere della pratica stessa.

“Continuiamo il processo di semplificazione della vita dei cittadini liguri grazie agli strumenti digitali – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – partendo dai bandi rivolti ai privati e alle famiglie che, nel bando ‘Nidi Gratis’ trovano un sostegno concreto. Con questa sezione dedicata alle persone fisiche, siamo riusciti a far sì che tutta la procedura di iscrizione al bando sia molto semplice e intuitiva, mettendo a punto un nuovo strumento davvero alla portata di tutti. Quello che presentiamo oggi è il primo passo, presto infatti completeremo la razionalizzazione e semplificazione dell’intera piattaforma Bandi On Line, intervenendo anche sulla sezione dedicata alle imprese”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Giacomo Giampedrone – che sia proprio la straordinaria e innovativa misura del voucher nidi ad essere la prima accessibile tramite la nuova piattaforma presentata oggi, che non solo semplifica il processo di accesso ai servizi per le famiglie ma dimostra anche un forte impegno della nostra Regione verso le innovazioni digitali a supporto di tutti i cittadini liguri”.

“Un ulteriore, importante, passo verso i cittadini da parte di Regione Liguria – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Vogliamo essere all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico e rispondere il più velocemente possibile alle domande. Inaugurare questa nuova piattaforma con un bando storico come quello dei ‘Nidi Gratis’ è motivo di vanto. Grazie al Fondo sociale europeo stiamo portando avanti iniziative senza precedenti che mirano a sostenere tutti i cittadini dalle famiglie, agli anziani passando per i giovani senza lasciare nessuno indietro. Questo strumento migliorerà ancora il grandissimo lavoro svolto fino a oggi”.

“Nell’era digitale in cui viviamo le piattaforme online sono diventate strumenti fondamentali per i cittadini e noi vogliamo essere sempre più vicini alle famiglie, fare in modo che la digitalizzazione sia sempre più semplice e alla portata di tutti -aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili e pari opportunità Simona Ferro – Nei bandi online ci sono moltissime opportunità per i cittadini. Averli tutti a disposizione anche solo per consultazione in maniera intuitiva in un unico portale è un vantaggio importante per l’utente. Partiamo con il progetto dei Nidi gratis con cui non solo aiutiamo le famiglie, ma promuoviamo anche la parità di accesso al lavoro per uomini e donne”.

“Con questa nuova sezione dedicata a cittadini e famiglie – spiega Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – tutti potranno individuare con grande facilità i bandi a loro riservati, avendo ora a disposizione un archivio separato rispetto a quelli per le imprese. Ma non soltanto: la nuova sezione permette all’utente di arrivare in pochi clic a comporre la propria domanda di partecipazione al bando, con un risparmio di tempo ma anche con la certezza di aver inserito tutti i documenti necessari al buon esito della procedura. La possibilità di monitorare lo stato d’avanzamento, poi, consente al cittadino di restare informato sull’intero iter, in tempo reale e a colpo d’occhio, grazie a un’interfaccia grafica molto immediata e comprensibile. Ultimo ma non meno importante, con la nuova piattaforma abbattiamo l’utilizzo della carta, permettendo di presentare in formato digitale e direttamente dal proprio pc o smartphone tutte le ricevute necessarie alla rendicontazione delle rette pagate”.

“La piattaforma Bandi On Line ha già consentito l’abbattimento del 75% dei tempi di istruttoria – dichiara il presidente di Filse Lorenzo Cuocolo – grazie anche alla sostanziale riduzione degli errori in fase di compilazione delle istanze di contributo. Dalla sua prima applicazione, nel 2012, ha gestito più di 165 bandi per oltre 117mila domande di concessione e altrettante in erogazione, diventando ben presto un esempio virtuoso a livello nazionale tanto da essere proposta come possibile ‘riuso’ per diverse Regioni e molto apprezzata anche dalla Commissione Europea per la sua grande flessibilità d’uso e concretezza. Ha permesso la dematerializzazione della procedura di gestione delle agevolazioni, consentendo la sensibile riduzione, in particolare, dei costi per l’invio delle raccomandate cartacee, con un risparmio di oltre 3,4 milioni di euro. È un vero esempio di concreta e importante sinergia tra due società in house di Regione Liguria, come Filse e Liguria Digitale”.