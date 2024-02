Genova – Ancora un Tir bloccato lungo le strade tortuose delle alture cittadine ed ancora disagi per il traffico. Questa volta è successo in via Cravasco, alle spalle di Pra’ dove un mezzo pesante che si è avventurato lungo la stradina è rimasto incastrato, incapace di avanzare ma anche di tornare indietro.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia locale e sono iniziate le operazini per liberare il Tir e la strada

Solo ieri, a Palmaro, poco lontano, si è incastrato un altro mezzo pesante in via delle Sorgenti Sulfuree.

notizia in aggiornamento

(Foto di Archivio)