Il rinforzo del campo di alta pressione sul Mediterraneo riporta un periodo di tempo più stabile e con temperature più miti per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 13 Febbraio 2024

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, tranne che nell’entroterra di Genova e Savona dove ci aspettiamo nuvolosità piuttosto compatta.

Nel corso del pomeriggio, invece, cielo sereno praticamente ovunque.

Venti al mattino tesi da nord in particolare tra Genovese e Savonese, più deboli altrove. Dal pomeriggio venti deboli e variabili ovunque.

Mare mosso al mattino con moto ondoso in calo durante la giornata

Temperature stazionarie o in leggero aumento

Costa: Min: +9/+12°C – Max: +13/+16°C

Interno: Min: -1/+7°C – Max: +8/+13°C