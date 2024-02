Genova – Una mostra fotografica per celebrare le Botteghe e i locali storici e per premiare i vincitori del concorso fotografico nazionale organizzato da Italia Nostra. Le immagini saranno esposte dal 20 febbraio nei locali della Biblioteca Universitaria di via Balbi 40 dove si terrà anche la premiazione dei concorrenti, a partire dalle ore 17.

La mostra resterà aperta sino al 21 marzo, tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30, con chiusura il sabato e la domenica.

Al concorso fotografico hanno partecipato 36 fotografi da tutta Italia con 56 progetti dedicati ognuno ad una bottega storica per un totale di 240 fotografie. Per quanto riguarda la mostra fotografica sono stati selezionati 11 fotografi per un totale di 65 fotografie.

“In questi anni – spiega Italia Nostra, promotrice del concorso – è in corso una profonda trasformazione nel tessuto sociale e produttivo delle aree più di pregio storico delle città italiane, sotto la pressione della globalizzazione e del turismo di massa. I locali

storici stanno sparendo per far posto a marchi internazionali, fast food e negozi di ciarpame turistico che inesorabilmente scalzano il commercio locale italiano. Il rischio desertificazione è confermato dai dati del commercio al dettaglio, che non si è mai ripreso dal duro colpo inferto dalla pandemia, ma la tendenza è in corso da anni”.

“L’associazione considera le botteghe artigiane e i negozi storici attività da tutelare, evitandone il declino e la manomissione speculativa con interventi di “conservazione attiva” che diano vigore e futuro a queste imprese che devono considerarsi parte del made in Italy”.