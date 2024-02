Genova – Era ricercato per l’omicidio di un uomo e sulla sua testa pendeva un mandato di arresto internazionale emesso da un giudice francese l’uomo arrestato oggi dagli uomini della polizia stradale genovese.

L’uomo è stato fermato per un normale controllo mentre viaggiava sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e quando gli agenti hanno verificato la sua identità al terminale elettronico il macchinario ha subito messo in allarme il personale.

L’uomo, un 39enne residente a Marsiglia, in Francia avrebbe ucciso una persona in un conflitto a fuoco avvenuto nel 2021.

Per questo motivo gli agenti della stradale lo hanno ammanettato e trasferito al carcere di Marassi per le verifiche del caso e per custodirlo sino all’estradizione verso il Paese dove risulta ricercato.