Portovenere – Sono stati recuperati sani e salvi i due arrampicatori bloccati sulla parete del Pilastro del Bunker sulla falesia del Muzzerone.

I due fratelli, spezzini e appassionati di arrampicata, stavano seguendo il tracciato “chi vuol esser lieto sia” rimanendo però bloccati in un punto particolarmente impegnativo. Uno dei fratelli si è ritrovato a non poter proseguire l’arrampicata e a non poter scendere e l’altro ha correttamente chiamato i soccorsi invece di impegnarsi in un tentativo pericoloso.

I Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino, hanno percorso tutto il tracciato raggiungendo così il luogo indicato.

I ragazzi sono stati raggiunti in parete e portati in breve in tempo in zona sicura e, non riportando ferite, non hanno ritenuto necessario affidarsi alle cure del personale sanitario.