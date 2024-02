Genova – Restano molto delicate le condizioni della donna di 57 anni accoltellata ieri alla gola dal nipote in via della Libertà a Riva Trigoso.

La donna, dopo essere stata sottoposta ieri ad intervento chirurgico, eseguito dal team dei vascolari diretti da Giovanni Pratesi a causa di lesione alla carotide, è attualmente ricoverata presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco.

Stamani ha eseguito una TAC di controllo ed in attesa di referto e consulenza da parte dei chirurghi vascolari, per valutare il possibile inizio del processo di estubazione.

La prognosi resta riservata.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e le motivazioni che hanno spinto il parente, un uomo di 43 anni, a colpirla con un coltello-