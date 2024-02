Bordighera (Imperia) – Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni l’uomo che ieri ha aggredito e malmenato un agente della polizia locale all’incrocio tra via Vittorio Emanuele II, via Roma e corso Italia.

Dalle prime ricostruzioni sarebbe nato un diverbio tra l’aggressore e l’agente a seguito di una sanzione piuttosto “salata”.

Dalle parole si sarebbe passati ai fatti con una colluttazione terminata con l’uomo bloccato e portato negli uffici della polizia locale dove è stato denunciato.

Ora dovrà rispondere in Tribunale delle sue azioni aggravando la sua posizione.

L’agente non avrebbe riportato conseguenze gravi ma l’episodio è stato piuttosto grave.