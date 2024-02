Sanremo – Un appello dell’associazione ambientalista Meta Parma ad Amadeus e al sindaco della città dei Fiori per salvare la mucca Ercolina.

Ercolina è la mucca che gli allevatori in protesta hanno portato fino alle porte del famoso Festival di Sanremo, con l’intenzione di farla salire addirittura sul palco del Teatro Ariston per sponsorizzare gli allevamenti e i prodotti animali. Ercolina alla fine non è salita sul palco ed è stata riportata indietro, ma intanto la sua storia è diventata virale ed è entrata nel cuore di tantissime persone.

Ercolina, secondo l’associazione Meta, come tantissime altre mucche, è utilizzata per la produzione di latte negli allevamenti, produzione che infine prevede lo stesso destino per tutti gli animali: il macello.

Gli attivisti di Meta spiegano infatti che la produzione di latte è strettamente collegata alla produzione di carne, e che al mattatoio finiscono i vitelli maschi e le mucche che non riescono più a produrre latte.

“Le mucche – spiegano all’associazione Meta Parma – non producono latte per magia nè per tutta la loro vita, producono latte ogni volta che partoriscono un cucciolo e dopo un tot di gravidanze non riescono più a produrre latte. Le mucche non sono alieni, sono mammiferi e come tutti i mammiferi producono latte dopo aver partorito. Quando non riescono più a rimanere gravide e a produrre latte, le mucche vengono utilizzate per la produzione di carne e inviate al macello. Questa è la realtà che si cela dietro la produzione del latte, perciò chiediamo che Ercolina e la sua vitellina Giulia vengano affidate a un santuario di animali liberi. Con l’intervento di Amadeus e del sindaco di Sanremo, Ercolina potrebbe essere libera”.

La petizione “Salviamo la mucca Ercolina” è stata lanciata sul sito change.org e in soli due giorni ha già superato le mille firme. Amadeus e il sindaco di Sanremo accoglieranno la richiesta?

Di seguito, riportiamo il testo della petizione.

“Salviamo la mucca Ercolina e la sua vitellina Giulia!

La mucca Ercolina è stata strumentalizzata nelle proteste degli agricoltori-allevatori! Gli allevatori hanno portato Ercolina in piazza per sponsorizzare la vendita dei prodotti animali e in particolare il latte di mucca, senza dire ai cittadini che le mucche sfruttate per il latte finiscono al mattatoio! Hanno mostrato Ercolina insieme alla vitellina Giulia, hanno mostrato un bel “mondo fatato” che in realtà per gli animali significa essere destinati al MATTATOIO. Ercolina è stata portata addirittura fino alle porte del festival di Sanremo, volevano farla salire sul palco e sponsorizzare lo sfruttamento animale. Gli animali degli allevamenti più che nomi hanno marche auricolari, i vitelli maschi sono messi all’ingrasso e poi macellati mentre le femmine vengono prima sfruttate per il latte e poi macellate: è questa la realtà.

Tutto questo è giusto che venga detto ai cittadini, in maniera che ognuno possa fare una scelta libera e consapevole, preferendo un’alimentazione vegan per salvare gli animali. Bisogna dire la verità ai cittadini, invece di nascondere ciò che davvero succede agli animali.

Le mucche non sono macchine da latte, sono mamme e il loro latte dovrebbe essere per i loro cuccioli!

Ercolina e Giulia non dovranno finire in un mattatoio! Chiediamo che la mucca Ercolina e la vitellina Giulia vengano affidate a un santuario, dove potranno vivere da animali liberi. Ercolina era stata portata fino alle porte del Teatro Ariston! Facciamo perciò appello al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, primo cittadino della città dove si svolge il festival, e ad Amadeus conduttore del festival, affinchè intervengano e riscattino Ercolina e Giulia per affidarle a un santuario. Tra i tanti messaggi mandati in questo festival, ora è giusto mandarne uno anche in difesa degli animali.”