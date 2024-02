Liguria – L’ammontare dei contributi richiesti dalle famiglie liguri per il bonus “nidi gratis” di Regione Liguria ha già superato quota otto milioni. A poco più di 48 ore dall’apertura del bando sono state registrate 1654 domande, per un totale di oltre 8 milioni e 666mila euro richiesti.

“Siamo di fronte ad un successo davvero straordinario, segno dell’importanza di questo bando per le famiglie – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Visto il gran numero di adesioni, siamo già pronti a rifinanziare il bonus nidi gratis con altri fondi regionali: in questo modo garantiremo una risposta a tutti i genitori che hanno fatto richiesta di sostegno. Confermiamo anche la volontà di replicare il bonus anche per l’annualità 2024-2025, al fine di renderlo sempre più strutturato e inserito nell’offerta del welfare regionale: un’iniziativa senza precedenti, che parla di una Liguria che non lascia nessuno indietro”.

Per accedere alla nuova piattaforma e presentare la domanda di adesione al bando “Nidi Gratis”, l’utente si può collegare all’indirizzo https://bandifilse.regione.liguria.it/ e scegliere se continuare la procedura attraverso il proprio browser oppure installando il collegamento alla piattaforma sul proprio dispositivo, ritrovandone così l’icona sullo schermo del proprio device, per un accesso ancora più rapido e diretto. Dopo essersi autenticati con Spid o Carta d’identità elettronica, è possibile inserire la propria richiesta con una procedura guidata che si concluderà con l’invio telematico della domanda stessa da qualsiasi dispositivo, dai pc agli smartphone.