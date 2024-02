Taggia (Imperia) – Indagini in corso per identificare l’autore della rimozione di una colonnina autovelox “Velo ok” lungo la superstrada, poco dopo il ponte ferroviario.

La colonnina era stata trovata a terra, letteralmente sradicata da terra, ma non è chiaro se si sia trattato del gesto di uno sconsiderato – forse un emulo di Fleximan o proprio lui – o se, invece, la colonnina sia stata travolta da un mezzo che ha perso il controllo ed è ripartito dopo l’incidente.

Le forze dell’ordine indagano e sono in corso le verifiche sulle molte telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso qualcosa di utile per ricostruire quanto avvenuto o addirittura il responsabile.

Le colonnine multano automobilisti e trasportatori che superano i limiti di velocità e dunque non è escluso che un emulo di Fleximan, l’imprendibile distruttore di autovelox che da settimane colpisce in diverse zone d’Italia, abbia deciso di passare alle vie di fatto magari dopo l’ennesima multa.

Di certo la presenza degli apparecchi di rilevamento della velocità non sono in cima alla classifica delle cose più apprezzate di quel tratto di strada.

L’autovelox è stato già riposizionato al suo posto ed ha già ripreso le sue funzioni di sorveglianza.

(Foto di Archivio)