Genova – L’ennesimo furto all’interno di un appartamento si è consumato nel pomeriggio di ieri in via Rimassa, nel quartiere della Foce. I ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei padroni di casa per intrufolarsi nell’abitazione forzando la porta d’ingresso.

Al loro rientro, i residenti si sono accorti di quanto accaduto e hanno allertato le forze dell’ordine. Secondo una prima stima, sarebbero state rubate una dozzina di sterline d’oro dal valore superiore ai 2000 euro.

Nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei malviventi.