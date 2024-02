Genova – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di accoltellare un giovane di 20 anni. Il fatto sarebbe accaduto a seguito di una lite scoppiata per futili motivi in un centro di accoglienza nel quartiere genovese di Cornigliano e avrebbe potuto avere conseguenza ben più gravi.

Tempestiva la chiamata ai carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno arrestato il 56enne.

Fortunatamente il giovane ha evitato il colpo che sembrava diretto al collo e non si sono registrati feriti.