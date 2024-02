Genova – Ancora violenza su un autobus della linea 1 di AMT e ancora paura tra i passegger della linea che collega il centro cittadino con l’estremo ponente.

Questa volta si è trattato di una rissa tra due persone che si trovavano sul bus in via Siffredi, a Sestri Ponente.

Intorno alla mezzanotte, secondo le prime ricostruzioni, tra due passeggeri è iniziata una lite sfociata in una rissa.

A farne le spese un senza tetto che è stato colpito al viso da un pugno. L’uomo è stramazzato a terra e l’aggressore è fuggito.

L’autobus si è fermato in attesa di soccorsi ed il ferito è stato medicato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per accertamenti.

Indagini per risalire all’identità dell’aggressore che non si è fermato a prestare soccorso alla persona ferita e proteste dei viaggiatori che chiedono più controlli e più sicurezza sui Bus che attraversano la città nelle ore serali e notturne.