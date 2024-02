Mendatica (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nel rogo che ha seriamente danneggiato il tetto di una palazzina di Mendativa, in alta valle Arroscia.

Forse per il surriscaldamento della canna fumaria le travi in legno della struttura hanno preso fuoco causando l’incendio che si è propagato velocemente.

L’allarme è scattato intorno alle 22 quando alcuni residenti hanno visto le fiamme alzarsi dal tetto ed hanno chiamato i pompieri.

I vigili del fuoco hanno evacuato l’abitazione e poi avviato le operazioni di spegnimento.

Molti i danni ma nessun ferito.

In corso le verifiche sulla stabilità dell’edificio e gli accertamenti sull’origine delle fiamme.