Genova – Ha perso l’uso di un dito della mano il 30enne soccorso ieri notte alla stazione ferroviaria di Principe e che sarebbe stato colpito da un treno in transito restando ferito.

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte e l’uomo, sanguinante, è stato soccorso dal personale della stazione e poi dall’ambulanza del 118 che l’ha trasferito in ospedale per le medicazioni del caso.

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso indagini della polizia ferrovaria anche sulle riprese video interne alla stazione e sui binari.