Pieve Ligure (Genova) – Un grosso muraglione ha ceduto lungo la strada per Pieve Alta, crollando sulla strada sulla quale stava transitando un’auto. Momenti di paura ma fortunatamente nessun danno per l’automobilista che si è visto crollare davanti agli occhi una porzione di un grosso muraglione privato.

L’auto è riuscita ad evitare di essere travolta ma la strada è rimasta interrotta e, di fatto, la comunità di Pieve Alta non può essere raggiunta con i mezzi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i tecnici del Comune che stanno rilevando se il muraglione possa ancora franare coinvolgendo le case vicine.

Nel caso le abitazioni verranno evacuate per precauzione.

Questa mattina un muraglione è crollato anche in via Amarena, nel quartiere di San Fruttuoso, pericolosamente vicino ad una scuola frequentata da centinaia di bambini.