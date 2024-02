Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Sono ore di grande fermento per gli appassionati di sci della Val d’Aveto – e non solo – che nel fine settimana potrebbero vedersi riaprire gli impianti.

A comunicarlo sono stati proprio i canali di Impianti Val d’Aveto, che hanno annunciato come si stia facendo il possibile per aprire in vista delle giornate di sabato 2 marzo e domenica 3 marzo. Aggiornamenti definitivi in tal senso si dovrebbero avere nella serata di oggi.

Durante questo inverno che ha visto cadere pochissima neve, le piste non sono mai rimaste aperte. Durante gli scorsi fine settimana, infatti, era possibile prendere la seggiovia soltanto per accedere al rifugio di Prato della Cipolla.