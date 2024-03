Sori (Genova) – Un forte rumore e una parte della falesia che si affaccia sulla spiaggia, a levante, che si sgretola e frana in una nuvola di polvere e detriti. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, per il crollo di parte della falesia sottostante i giardini di alcune abitazioni che si affacciano sul mare nella bella località balneare del levate genovese.

La frana ha interessato un muraglione di contenimento di un giardino e l’enorme quantità di terra e pietre si è riversata sulla spiaggia sottostante, fortunatamente vuota per la stagione e il maltempo.

Subito sono accorsi i vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Sori che hanno accertato che non ci fossero feriti e poi l’entità dei danni.

Il movimento franoso ha evidenziato una debolezza strutturale della falesia e il ricordo al crollo del cimitero di Camogli e della falesia sotto le case di Capolungo, a Nervi, è stato automatico.

Un grosso cedimento che avrebbe avuto conseguenze disastrose se fosse avvenuto in estate, con le spiagge gremite di persone e che, ancora una volta, dimostra quanto dia necessaria la massima attenzione alla cura e sorveglianza del territorio.

L’area è stata chiusa al pubblico e sono in corso verifiche della stabilità di altre parti a picco sul mare mentre accertamenti più tecnici ed estesi sono in programma per i prossimi giorni e diranno se la falesia è compromessa e a quale livello.