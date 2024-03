Genova – L’ondata di maltempo che colpirà la Liguria nella giornata di domani fa scattare l’Allerta Gialla per maltempo ma anche il mare è “sorvegliato speciale”. Scatta infatti l’Avviso per Mareggiata intensa per le onde che sono attese per la giornata di domani, domenica 3 marzo, sulla costa ligure.

A Genova entra dunque in vigore l’ordinanza comunale n.09/2017 che dispone:

• Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

• No balneazione e no all’uso di imbarcazioni

• Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno