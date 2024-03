E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 23.59 di oggi, domenica 3 marzo, la nuova Allerta Gialla per maltempo in Liguria. Una nuova forte perturbazione sta interessando la Liguria portando pioggia anche intensa e neve (sulle cime più alte) ma anche vento forte e mareggiata fra domenica e lunedì.

Questa la cronotabella dell’emergenza:

Zona A: gialla (bacini piccoli e medi) sino alle 18 di oggi domenica 3 marzo; bacini grandi sino alle 18

Zona B: gialla sino alle 23.59 di oggi domenica 3 marzo.

Zona C: gialla (bacini piccoli e medi) dalle 14 alle 23.59 di oggi domenica 3 marzo.

Zona D: gialla (bacini piccoli e medi) sino alle 18 di oggi domenica 3 marzo; bacini grandi dalle 06 alle 18 di oggi domenica 3 marzo.

Zona E: verde.

La parte più attiva della perturbazione, con precipitazioni localmente intense e cumulate elevate, si avrà proprio oggi quando venti intensi da est-sud-est soffieranno su tutta la regione per almeno nove ore, con raffiche che potranno superare i 100 km/h.

In aumento anche il moto ondoso: dal pomeriggio mareggiata su tutte le coste, in particolare sul centro-levante, dove attorno a mezzanotte il periodo, ossia l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra, sarà intorno ai 9-10 secondi.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

DOMENICA 3 MARZO: Precipitazioni diffuse fino a moderate su BCE, fino a forti su AD, cumulate areali elevate su AD e significative altrove; locali rovesci/temporali su Centro-Ponente in estensione al resto della regione con alta probabilità di fenomeni forti su ABCD, bassa su E. Nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini di A, moderate a quote superiori; deboli nevicate sopra i 1000- 1200 m su E. Venti di burrasca forte con raffiche fino 80-100 km/h, localmente superiori. Mareggiate intense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 S) da Sud-Ovest.

LUNEDI’ 4 MARZO: Nelle prime ore della notte precipitazioni residue sopra i 1000-1200 metri, in particolare sui rilievi di A. Venti tra moderati e forti su AB con rinforzi intorno ai 40-50 km/h. In mattinata mareggiate su tutte le zone, più insistenti su C e parte orientale di B, per onda lunga da Sud, Sud-Ovest; calo del moto ondoso a partire da Ponente dalla tarda mattina.