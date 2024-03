Finale Ligure – Una grande tromba marina, con un vortice enorme che sale dal mare al cielo, si è formata al largo di Finale offrendo uno spettacolo suggestivo e certamente non rassicurante.

La tromba marina ha attraversato un largo tratto della costa senza provocare particolari danni e poi si è dispersa.

In queste ore la Liguria è in Allerta Gialla per maltempo e si registrano precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento che hanno superato i 120 km/h sul monte Beigua.