Savona – Molta paura ma fortunatamente solo tre feriti lievi nell’incendio divampato ieri notte in una palazzina di via Venezia. Il rogo è divampato intorno alle 3 di notte e in breve le abitazioni del palazzo sono state invase da denso fumo nero ed è scattato l’allarme con l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare rapidamente l’edificio mettendo in salvo gli abitanti.

Subito dopo sono scattate le operazioni di spegnimento e poi di bonifica e le indagini per risalire alle cause dell’incendio che sono al momento ignote.

Venti le persone evacuate e tre di loro sono state accompagnate in ospedale per accertamenti ma non sarebbero gravi.

I danni ad alcuni appartamenti sono ingenti.