Gressoney (Aosta) – Preoccupazione timori per chi deve partire e arrivare a Gressoney, in Valle d’Aosta per la valanga che si è abbattuta sulla strada per la località sciistica in zona Gaby.

Un’enorme quantità di neve che si è abbattuta sulla strada arrivando a riempire completamente una delle gallerie che si aprono lungo il percorso.

La Protezione Civile è al lavoro insieme ai Vigili del fuoco per liberare la strada ed accertare che non ci siano persone intrappolate ma è difficile poter dire a che ora sarà possibile tornare a ripercorrere la strada.

Le zone a monte della valanga risultano quindi isolate e irraggiungibili e viceversa i turisti in partenza non riescono a lasciare la località e le altre zone della valle.