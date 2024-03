Albisola (Savona) – Ha travolto il pavone femmina mascotte della cittadina ed è fuggito. Caccia al pirata della strada che ha ucciso l’animale che camminava tranquillamente a bordo strada ed è scappato senza fermarsi. L’episodio ha suscitato grande emozione nel piccolo centro della riviera savonese anche perché, come scrivono in molti sui social, al posto dell’animale ci poteva essere un bambino che inseguiva un pallone o un anziano.

L’investimento mortale è avvenuto intorno a mezzogiorno e l’animale, ormai morente, si è trascinato sino al marciapiede per morire a pochi metri dai negozi dove solitamente si presentava per avere cibo e per qualche “tenerezza”. La pavona, infatti, era ormai diventata una sorta di mascotte e le sue foto, alle prese con bambini o mentre si esibisce in passeggiate sui marciapiedi, erano spesso pubblicate sulle pagine social di Albisola.

Ora l’animale è morto e la rabbia aumenta di ora in ora, sia perché la persona che l’ha investita non si è nemmeno fermata e sia perché in tanti si domandano cosa sarebbe successo se, al posto del pavone, ci fosse stato un bambino che magari spuntava in mezzo alla strada inseguendo un gioco o il pallone.

In molti stanno chiedendo alla polizia locale di indagare e identificare il pirata della strada potendo contare su alcune telecamere della zona.

L’animale è certamente stato “maltrattato” e questo dovrebbe far scattare la necessità di indagare per identificare l’autore del reato.