Genova – Verifiche approfondite allo stato di salute di condomini e singoli appartamenti per poter testimoniare eventuali richieste danni per i lavori alla ferrovia Bivio Fegino – Parco Rugna/Bettolo via Campasso. Le perizie vengono eseguite in questi giorni e alle richieste di appuntamento per visionare le case molti residenti preferiscono non rispondere o lo fanno con grande sospetto. Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa ha invece diffuso un appello affinché le persone si facciano trovare in casa e collaborino attivamente perché la campagna di monitoraggio è stata chiesta proprio per garantire le abitazioni che dovessero malauguratamente subire dei danni durante le lavorazioni.

Le verifiche si chiamano, in termine tecnico, “Testimoniali di Stato”.

“n questi giorni – scrive il Comitato – molte persone si sono viste arrivare delle lettere da una ditta mandataria a COCIV che indicava che sarebbero partiti le visite nei loro appartamenti per i TESTIMONIALI DI STATO.

Le Infrastrutture che si insediano vicino alle case, possono produrre dei danni alle abitazioni, in particolare se i palazzi sono di antica costruzione per i quali è sempre difficile sapere come sono le fondamenta e in quale stato si presentino.

Questa situazione vale per le cantierizzazioni, ma anche, in questo caso per il successivo passaggio dei treni con il loro carico, pesante.

Noi, come Comitato, abbiamo chiesto che i residenti che abitano lungo la ferrovia, oltre a dover subire questa infrastruttura, non si debbano trovare, per causa delle trivellazioni, del movimento dei mezzi pesanti, delle vibrazioni a doversi pagare anche i possibili danni che i cantieri potrebbero causare.

Senza testimoniali di stato effettuati prima dell’avvio dei cantieri, è il proprietario che ha subito dei danni, a dover dimostrare che sono stati causati dal cantiere.

Cociv ed RFI fino agli interventi su Fegino, fatti in ritardo, affermavano che li avrebbero fatti dove ritenevano loro opportuno.

I TESTIMONIALI DI STATO su richiesta pressante portata avanti dal nostro Comitato, possiamo dire ora che saranno attivati da tecnici inviati da COCIV, in tutti quei caseggiati lungo il percorso della ferrovia Bivio Fegino – Parco Rugna/Bettolo via Campasso.

E’ interesse delle Ferrovie portarli avanti, ma riteniamo assolutamente necessari per i residenti.

I TESTIMONIALI DI STATO, sono i controlli delle parti comuni degli edifici e appartamenti, da Cociv o sua mandataria, pagato da RFI.

Serve per poter verificare a fine lavori, che l’integrità dell’edificio o appartamento corrisponde alle condizioni precedenti alla cantierizzazione.

In caso contrario l’Amministratore o il condomino, potranno rivendicare che venga posto rimedio al danno.

L’attestazione delle condizioni rilevate dai tecnici durante il controllo, dovrebbero essere recapitate al proprietario all’incirca dopo 60 giorni, in caso contrario il proprietario ne può fare richiesta al COCIV (mail: pec@cociv.postecert.it)

Gli Amministratori dei caseggiati verranno preventivamente avvertiti da COCIV o azienda mandataria, e dovranno esporre l’ avviso dei giorni interessati e degli incaricati.

Consigliamo nel caso di assenza, di prenotare tramite il recapito che dovrebbe essere indicato sull’avviso, un altra data.

Il Programma che abbiamo ricevuto da Cociv il Venerdì 1 Marzo, tramite il Municipio, è partito da fine Dicembre dagli edifici di Via S. Ambrogio di Fegino con le prime visite.

E’ proseguito nel mese di Febbraio e, a quanto ci risulta, dovrebbe aver interessato alcuni edifici di Via Canepari e di Via Mansueto

Nel mese di marzo, è concentrata la parte più consistente degli interventi, su

Via alla stazione di Rivarolo – Piazza Pallavicini – Via Pisoni – Via Rossini ambo i lati – Passo Torbella – Via Canepari – Via Castelluccio – Via Vedovi – Via Mansueto -S.Bartolomeo della Certosa, Via della Pietra e Via Fillak. sino a Via Campi per la parte che interessa Rivarolo e Certosa.

Come sempre per informazioni rimaniamo a disposizione preso la nostra sede in via Garello 6r. dalle 9 alle 12 esclusa la domenica