E’ scattata in Liguria l’Allerta meteo Gialle per piogge diffuse sui bacini grandi zona A (Roja, Arroscia, Nervia, Argentina e Centa) che proseguirà sino alle fino alle ore 24.00 di oggi, sabato 9 marzo.

Alla mezzanotte crescerà di livello di gravità sino ad Arancione, il livello massimo per le allerte meteo per precipitazioni.

L’Allerta Arancione per pioggia e temporali proseguirà, salvo modifiche o prolungamenti, sino alle ore 13.00 di domani, domenica 10 marzo per la zona A (Ponente).

Zona B (Centro): allerta gialla dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 3:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00 di domani.

Zona D (Versanti Padani di Ponente): allerta gialla dalle 00:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 00:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.