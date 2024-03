Genova – Una prima risposta del Comune ai disagi dei residenti di Marassi e Staglieno che lamentano le difficoltà legate alla decisione di destinare ai “foresti” il parcheggio della piastra di Staglieno ogni volta che si gioca allo Stadio di Marassi. In attesa che si possano prendere altre e più importanti decisioni, infatti, la polizia locale, su richiesta dell’assessore Antonino Gambino ha iniziato ad inviare messaggi informativi, con divieti e modifiche dellaviabilità, per avvisare e quantomeno evitare sanzioni e “rimozioni”.

E’ stato infatti evidenziato all’assessore che chi non segue il calcio ed usa l’auto saltuariamente potrebbe non avere la possibilità di sapere quando si giochi e, di conseguenza, quando la piastra d’interscambio sia agibile o meno.

L’assessorato ha quindi deciso, in attesa di altre e più estese risposte al quartiere e alla cittadinanza di far inviare tramite il sistema di messaggistica veloce, tramite Telegram, GenovAlert, un messaggio nel quale si informa delle partite e degli orari nei quali la piastra non può essere usata come posteggio per tutti.