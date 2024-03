Genova – Il maltempo continua a colpire la Liguria e nel capoluogo le precipitazioni abbondanti tornano a causare danni e disagi che si ripetono ormai di consueto.

Allagamenti sulla strada Sopraelevata in direzione ponente con chiusura dell’uscita su Autostrada / Via Cantore

Allagata anche via Pacoret a Multedo e la rotatoria per via San Giovanni d’Acri a Cornigliano, in uscita dalla strada Guido Rossa.

Allagamenti segnalati anche in direzione Levante e Sopraelevata vietata a scooter e motocicli.

Allagamenti anche in via Vezzani a Rivarolo e in via Mansueto a Certosa.

Molte le strade trasformate in torrenti anche nella zona di Marassi ed in particolare in via Tortona, dove scorre un fiume d’acqua e fango e in via Monterosa dove una grande quantità d’acqua scende dai monti trasportando anche terriccio e pietre