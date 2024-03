Genova – Strade allagate, cascate di fango, tombini allagati e viabilità in tilt. Il maltempo concede un pò di tregua alla città ma le strade restano impercorribili e sui social esplode la protesta per la manutenzione e per l’assenza di interventi preventivi.

Le segnalazioni di disagi arrivano dalla Valpolcevera, dalla Valbisagno ma anche dalle altute e dal Ponente genovese dove le precipitazioni sono state abbondanti ma “da allerta gialla” e quindi non al massimo del potenziale eppure si segnalano allagamenti in viale Gambaro ad Albaro, in via a P.P. Rubens a Voltri e in via Di Francia a Sampierdarena come in via S. Schiaffino, in via Adamoli, in corso Europa, in via San Colombano ed ancora in via Cadighiara, a Bavari, Fontanegli e in corso Galliera.

Mentre il Bisagno si gonfia e fatica a scaricare a mare l’acqua di rivi e torrenti, la Protezione Civile prolunga lo stato di Allerta ma, ancora una volta, di livello Giallo e dunque non eccezionale e i Cittadini si domandano perché ci siano tombini intasati, strade anche costruite di recente allagate e decine di interventi dei Vigili del Fuoco per piccoli e grandi emergenze.

In via Molassana, all’altezza rotonda Ponte Fleming segnalato materiale su strada e marciapiede

In corso Sardegna il tunnel ferroviario è chiuso per allagamenti

A Marassi alta, via Fea è chiusa al transito per allagamenti nel tratto compreso tra i civici In via Adamoli/Ponte M. Tollari impianto semaforico semaforico sul lampeggio

Sopraelevata direzione ponente riaperta al traffico

Allagamento Rotonda Giuseppe Castruccio-Via Pionieri e Aviatori d’Italia

Sopraelevata, accesso da elicoidale direzione levante, chiuso temporaneamente per allagamento

Via San Luca di Albaro chiusa al transito per allagamento