Monesi – Non ce l’ha fatta Simone Rossi, 44 anni, ex assessore di Alassio, uno degli sciatori travolti da una valanga in località U Baghettu, a Molini di Triora, a quota 1800 metri.

L’uomo era in compagnia di altri sciatori esperti quando è stato raggiunto da una valanga provocata quasi certamente dall’enorme quantità di neve fresca caduta nella zona nelle ultime ore di maltempo.

Rossi e altri sciatori sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale con l’elicottero ma non ce l’ha fatta per le tante ferite e per l’ipotermia.

A lanciare l’allarme era stata una sciatrice che scendeva con il gruppo e che è riuscita a mettersi in salvo per poi chiamare disperatamente gli aiuti.

Il gruppo percorreva una vecchia pista per esperti sciatori sotto il rifugio La Terza. Una zona interessata dall’allerta per possibili valanghe.

In corso la ricostruzione della tragedia.