Imperia – Avrebbe potuto avere ben più tragiche conseguenze l’incidente avvenuto questo pomeriggio, in via Nazionale, dove due auto si sono scontrate con un impatto violentissimo.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto tre feriti dalle lamiere.

Si tratterebbe di un uomo e due donne che fortunatamente hanno riportato solo ferite da codice giallo.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno chiuso al traffico la via per agevolare l’intervento dei soccorsi e poi per prendere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è chiaro infatti il motivo per il quale le due auto si sono scontrate con un impatto talmente violento da distruggerle completamente.

La via Nazionale è rimasta chiusa sino alle 17 passate.