Recco – Riaprirà nella mattinata di domani, sabato 16 marzo, in entrambe i sensi di marcia, la statale Aurelia su cui è attivo un senso unico alternato al chilometro 507, in località Mulinetti, nel Comune di Recco, dove si era verificata la caduta alberi a causa del maltempo.

I lavori di sistemazione della strada dovrebbero terminare domattina consentendo la riapertura completa dell’Aurelia per il fine settimana in arrivo.