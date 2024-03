Framura (La Spezia) – E’ stato ritrovato il 70enne disperso lungo il sentiero tra Bonassola e Framura di cui si erano perse le tracce. Grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno rintracciato la posizione del cellulare dell’anziano camminatore, i soccorsi sono riusciti a trovarlo in fondo ad un dirupo dove era precipitato forse a causa di un malore o di un passo falso.

L’uomo, residente a Lavagna, si era ferito nella caduta e non riusciva più a risalire verso il sentiero e probabilmente ha perso i sensi non riuscendo a telefonare per chiedere aiuto.

Sono stati i familiari a far scattare l’emergenza e subito sono scattati i soccorsi.

Quando i carabinieri di Deiva Marina hanno rilevato la posizione sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino di La Spezia che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno salvato.

Una volta recuperato, l’anziano escursionista è stato trasferito in ospedale per le verifiche del caso. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo.