Genova – Ancora un furto in un appartamento. Questa volta è accaduto nel pomeriggio di ieri in via Bottini, nel quartiere genovese di Sturla.

Secondo quanto ricostruito, i ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione rompendo un vetro di una porta-finestra. Una volta all’interno, sarebbero riusciti a forzare la cassaforte portando via gioielli e orologi per un valore di diverse migliaia di euro.

I proprietari si sono accorti di quanto accaduto intorno alle 20, quando i malviventi erano già fuggiti. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto e che visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei ladri.