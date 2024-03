Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale resta stabile garantendo alla Liguria altre giornate stabili e temperature piuttosto miti per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 Marzo 2024

Al mattino cielo nuvoloso sull’appennino centro-occidentale, parzialmente nuvoloso lungo la costa savonese e imperiese, maggiori schiarite più a levante. Nel pomeriggio le schiarite si faranno via via più ampie ovunque mentre in serata torneranno ad addensarsi le nuvole basse sul settore centrale.

Venti al mattino tesi da nord tra Genovese e Savonese, più deboli altrove. Nel pomeriggio brezze da sud.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +15/+20°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C e massime tra +15°C/+18°C